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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Etiketler: tolgay arslan FenerbahçeSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 20:06
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