Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe, olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
"Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."
Etiketler: Fenerbahçe
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