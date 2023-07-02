Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları ile ilk grupta yer alan futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrollerden geçirildi.
Sarı-lacivertlilerin kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Futbol A Takımımızın, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2023
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