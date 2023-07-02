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Spor
AA 02.07.2023 15:40

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları ile ilk grupta yer alan futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrollerden geçirildi.

Sarı-lacivertlilerin kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


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