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Spor
AA 02.07.2023 15:35

Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Geleneksel Çarşamba Rahvan At Yarışları, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapıldı.

Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında, Çarşamba Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Rahvan At Yarışları bu yıl Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Farklı illerden 103 atın mücadele verdiği müsabakalarda, yarışmacılar 9 kategoride yarıştı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede bir geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğan, Yeşilırmak Şenlikleri'nin finalini Geleneksel Rahvan At Yarışları ile yaptıklarını dile getirdi.

"Kıyasıya rekabet, büyük bir dostluk ortamında güzel bir yarış gerçekleşti. Farklı illerden birçok sporsever de ilçemizdeydi. Yarışmaya katılan sporcularımıza, izlemeye gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çarşamba'mızda sporu ve sporcularımızı desteklemeye, ilçemizde birçok spor müsabakasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanvekili Ümit Kavraz, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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