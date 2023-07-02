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Spor
AA 02.07.2023 15:25

Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor

Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan önce bir hücum oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar, birçok mevkiye yapacağı takviyeler için görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim yeni sezonda, forvet, sol bek ve orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray, öncelikli olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Bafetimbi Gomis ve Mustafa Muhammed geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin ise durumu belirsiz.

Galatasaray ilk olarak, Arjantinli futbolcunun bonservisini almayı planlıyor. Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer listesinde olan Icardi ise sarı kırmızılılardan gelecek teklifi bekliyor.

Sarı kırmızılılar, tecrübeli golcüden bağımsız olarak bir forvet oyuncusu daha transfer edecek.

Yönetim, bu transferi, 25 veya 26 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçından önce bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmanın ardından koşu ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.

İdman, savunma ile hücum çalışmalarının sonrasında dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın akşam yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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