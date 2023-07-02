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Spor
DHA 02.07.2023 15:10

Altınordu kaleci fabrikası oldu

TFF 2. Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele etmeye hazırlanan Altınordu, son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı kalecilerle ön plana çıktı.

Altınordu kaleci fabrikası oldu
[Fotograf: DHA]

Son olarak 700 bin euro bonservis bedeliyle 17 yaşındaki milli file bekçisi Onuralp Çevikkan'ı A takımda oynatmadan Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'a uğurlayan İzmir ekibi, "1 numara" yetiştirmede öncü kulüp haline geldi.

Kırmızı-lacivertliler, hem kendi yetiştirdiği hem de transferle kadrosuna kattığı kalecilerin satışlarından 6'ncı kez gelir elde etti. Altınordu, üçüncü kez Karadeniz ekibine kaleci sattı.

Altınordu ilk kez 2018'de Berke Özer'i 2.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye göndererek kaleci satışından ciddi bir bonservis bedeli kazandı.

Ozan Can Oruç'u 2019'da Konyaspor'a 200 bin euroya gönderen Altınordu, aynı yıl Erce Kardeşler'i 455 bin euro, bir sonraki sene ise Muhammet Taha Tepe'yi 300 bin euro bedelle yine Trabzonspor'a yolladı.

Erhan Erentürk ise 2021'de 200 bin euro karşılığında Bursaspor'a satıldı. Kırmızı-lacivertli takımda satışı gündemde olan 25 yaşındaki kaleci Ali Emre Yanar'ın piyasa değeri ise 350 bin euro olarak gösteriliyor.

Altınordu'da kalecilerin yetişmesinde büyük pay sahibi olan Atilla Küçüktaka, 2 hafta önce teknik direktörlüğe getirildi.

İlk kez seçme yapılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinden bulduğu gençleri bünyesine katarak futbolcu yetiştirme konusunda önemli yatırımlar yapan Altınordu, bu yıl ilk kez oyuncu seçmeleri gerçekleştirecek.

"Türkiye'nin Altınordu'su yeni yeteneklerini arıyor. Avrupa ve Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Emircan Gürlük, Burak İnce, Enis Destan gibi birçok yıldız kazandıran kulübümüzün 'Altınordu Yetenek Seçmeleri' çok yakında başlıyor."

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