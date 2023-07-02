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Spor
AA 02.07.2023 15:00

Beşiktaş Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı

Beşiktaş için İtalya basınından bir iddia geldi. Siyah beyazlıların Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

Beşiktaş Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor.

Bu dönemde stoper transferine yoğunlaşan Beşiktaş için İtalya'dan başka bir iddia geldi. Habere göre siyah beyazlı ekip Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş, şu ana kadar Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Hırvat futbolcuyu 1 yıllık kiralamak istiyor.

Bu transferde ısrarcı olan Beşiktaş yönetimi, deneyimli futbolcunun 3,5 milyon euroluk maaşını aşağıya çekmeye çalışıyor.

Ante Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Siyah beyazlılar 7 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek ve ardından 9 Temmuz'da Almanya'nın Grassau kentine gidecek. Beşiktaş, Almanya'daki hazırlıklarını 21 Temmuz'a kadar sürdürecek.

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