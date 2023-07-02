Trabzonspor'da gözler ayrılacak oyuncularda

Transfer döneminin en hızlı takımlarından Trabzonspor'un bundan sonraki transfer stratejisi gidecek oyuncular ve mevcut isimlerin Slovenya kampındaki performansına göre şekillenecek.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'a ancak yurtdışından hatırı sayılır bir teklif gelirse kolaylık sağlayacak. Aksi takdirde kaptan takımda tutulacak.

Larsen'e ilgi yok

Karadeniz ekibi, Larsen için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alsa da oyuncuya herhangi bir ilgi bulunmuyor.

Sağ bek, sol bek ve kanatta oynaması nedeniyle rotasyonda kadro genişliği sağlayan Danimarkalı oyuncunun kalma olasılığı yüksek görünüyor.

Denswil ve Bartra ile yollar ayrılacak

Denswil ve Bartra yüksek maliyetleri nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan isimler arasında.

Buna karşın Denswil'in ayrılmak istememesi ve kendisine ilgi gösteren kulüp olmaması yönetimi düşündürüyor.

Bartra da ise durum biraz daha farklı. Olympiakos'un yanı sıra İspanya'dan da talipleri olan tecrübeli stopere düşük bir bonservis bedeli karşılığı kolaylık sağlanacak.

Flavio'ya Slovenya'da şans verilecek, Trezeguet takımda tutulmak isteniyor

Doğucan'ın kamptaki performansına göre kiralanması gündeme gelebilir. Bardhi ve Flavio'ya Slovenya'da şans verilecek ancak yönetim kayda değer teklifler gelmesi durumunda iki oyuncuyla da yolları ayırmayı hedefliyor.

Özellikle Arap yarımadasından talipleri olan Trezeguet takımda tutulmak isteniyor.

Lahtimi gönderilecek

İzinsiz olarak Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmalarına katılmayan Lahtimi'nin gönderilmesi gündemde.

Maxi Gomez'den en az 4 milyon euro gelir bekleniyor

Trabzonspor'da en çok ilgi gören oyuncuların başında Maxi Gomez geliyor.

Başta Olympiakos olmak üzere İspanya ve Amerika kıtasından talipleri olan Gomez'in satışından en az 4 milyon euro gelir bekleniyor.

Djaniny ve Koita'ya kolaylık sağlanacak

Trabzonspor'da Djaniny ve Koita ile de yollar ayrılacak. Kendilerine kulüp bulmaları için izin verilen oyunculardan Djaniny için Karadeniz ekibinin cüzi de olsa bir bonservis beklentisi var.

Koita’nın ayrılması için de her türlü kolaylık sağlanacak.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümde futbolcular, aerobik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Öte yandan antrenmanda yeni transfer edilen kaleci Onuralp Çevikkan da yer aldı.