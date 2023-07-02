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Spor
AA 02.07.2023 14:35

Görme engelli atlet Ali Aslan ay-yıldızlı forma için çalışıyor

Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Ali Aslan, ay-yıldızlı formayla başarılara imza atma hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

Görme engelli atlet Ali Aslan ay-yıldızlı forma için çalışıyor
[Fotograf: AA]

Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübünde eğitim gören Aslan'ın hayatı, yaklaşık 2 yıl önce atletizmle. Şanlıurfa'da geçirdiği kaza sonrası görme engelli olan Aslan, kulüp başkanı Fatma Zaloğlu'nun destekleriyle çalışmalara başladı.

Sıkı antrenman yaparak yaklaşık 2 yıl içinde büyük aşama kaydeden Aslan, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 17 yaş altı 100 ve 400 metre yarışlarında altın madalya kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ali Aslan, 4 yaşındayken geçirdiği kaza sonrası görme engelli olduğunu söyledi. Aslan, yaklaşık 2 yıl önce atletizmle ilgilenmeye başladığını, zamanla kendisini geliştirdiğini anlattı.

"Engelimi sporla aşmaya çalışıyorum. Haftada 3-4 gün antrenmanlarımı yapıyorum. Konya'da Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Burada iki madalya aldım.100 ve 400 metrede şampiyon oldum. İleride daha büyük başarılar kazanacağıma inanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aslan, ay-yıldızla formayla Türkiye'yi temsil etmek istediğini dile getirdi.

"Konya'da şehrimi en güz şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Hedefim ay-yıldız formayla ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. Bunun için çok çalışıyorum, inanıyorum. İleride ay-yıldızlı formayla dünyada başarılar elde edeceğim. Engelim spor yapmama engel olmadı. Hedefim için çok alışıyorum. Türkiye şampiyonasında madalya aldım, bu beni hem mutlu etti hem de hırslandırdı. Engelli olan arkadaşlarım hiçbir zaman kendilerine olan güvenlerini kaybetmesinler. Spor bana farklı bir dünya farklı çevre kazandırdı"

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ali çok hırslı bir sporcu"

Antrenör Şükrü Elçi ise Ali Aslan ile oldukça verimli geçen antrenmanlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Elçi, Aslan'ın kısa sürede güzel başarılar kazandığını belirtti.

"Sporcumuzla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz ay-yıldız formayla uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek. Sporcumuz çok yetenekli. İleride başarılarına başarı katacaktır. Ali çok hırslı bir çocuk, disiplinli bir şekilde hazırlanıyor. Bunun için hafta 3-4 gün sıkı ve planlı bir şekilde bir antrenman yapıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımızla aile gibiyiz"

Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Zaloğlu da kulüplerinde çeşitli branşlarda lisanlı 20 sporcu bulunduğu ve Türkiye şampiyonlarında güzel başarılar elde ettiklerini ifade etti.

Zaloğlu, geçen yıl halterde dereceler elde ettiklerini, bu yıl da atletizmde Türkiye şampiyonluğu kazandıklarını anımsattı.

"Mayıs ayında Konya'da düzenlenen şampiyonaya 6 sporcuyla katıldık. Sporcumuz Ali Aslan Türkiye şampiyonu oldu. Aldığımız başarıyla şehrimizi en güzel temsil ettik. Hedefimiz öncelikle çocuklarımızı milli takıma kazandırmak. Bizler çocuklarımızla bir aile gibiyiz. Bizim en büyük farkımız da bu. Bir yerde sevgi, saygı ve güven varsa başarı kendiliğinden geliyor zaten. Bizler çocuklarımızla buna yakalamışız. Bizler kocaman bir aileyiz."

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