Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.07.2023 15:30

Milli para tekvandocular 7 madalya kazandı

Para milli tekvandocular, Fransa'da devam eden Solidarity Center Open Turnuvası'nda 7 madalya elde etti.

Milli para tekvandocular 7 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Solidarity Center Open Turnuvası'nda 2’si altın 7 madalya kazandı.

Montargis şehrindeki organizasyonda K44 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci gümüş madalya alırken 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ile 65 kiloda Seçil Er, bronz madalyanın sahibi oldu.

ETİKETLER
Tekvando
Sıradaki Haber
Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Sağlık Bakanlığı bayram tatili dönüş trafiği için teyakkuzda
16:52
İstanbul'da barajların doluluk oranı azalıyor
16:50
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
16:43
Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek
16:22
Elazığ’da İsot ve Peynirli Ekmek Festivali düzenlendi
15:55
İİT'ten Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yönelik tekrarlanan saygısızlığa karşı önlem çağrısı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
FOTO FOKUS
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ