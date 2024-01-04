Fenerbahçe'de Rodrigo Becao 2 ay sonra sahada

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı.

9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.