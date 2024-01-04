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Spor
TRT SPOR 04.01.2024 13:20

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den iyi haber

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Davinson Sanchez takımla çalışmalara başladı. Kolombiyalı futbolcunun, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den iyi haber
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'a, Davinson Sanchez'den iyi haber geldi. Uzun süren sakatlığını atlatan 27 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, ligin 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Davinson Sanchez'in, bu mücadelede forma giymesi bekleniyor. Sanchez, son antrenmanda teknik direktör Okan Buruk'a oynamak istediğini de iletti.

Sanchez'in iyileşmesi Teknik direktör Okan Buruk'u, Tümosan Konyaspor maçı öncesi zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktı. Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yeri garanti gibi görünüyor.

Son haftalarda Victor Nelsson'un yükselen formu da teknik heyeti sevindiriyor. Sarı kırmızılı teknik ekip, Davinson Sanchez'in de kadroya girmesiyle oyuncular arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

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