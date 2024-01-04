Fenerbahçe ibreyi Stefan Savic'e çevirdi

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’yü gündemine almıştı. Milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini Atletico Madrid’e bildiren sarı lacivertliler, sonrasında bekleyişe geçti.

Bunun üzerine Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli stopere daha fazla şans vereceğini ve Türkiye’ye dönmesini istemediğini iletti.

Fenerbahçe bu kez ibreyi Stefan Savic'e çevirdi. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcu için de Atletico Madrid kulübünün kapısını çaldı.

Becao ve Djiku’nun yokluğunda doğrudan forma giyebilecek bir isim olduğu düşünülen Savic, Edin Dzeko ile de görüştü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takıma katılması hedeflenen isimlere ocakın 2. haftasında imza attırmayı planlıyor.