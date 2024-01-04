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Spor
AA 04.01.2024 13:55

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

5 Ocak Cuma

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılpor Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan 

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