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Spor
TRT Haber 14.09.2023 17:02

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Nazım Sangare, sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan ayrı kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda 26 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 2021-2022 sezonunda ise 29 karşılaşmada görev aldı. Nazım Sangare geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı.


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