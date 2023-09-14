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Spor
AA 14.09.2023 16:52

Gökhan İnler resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Gökhan İnler resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, tecrübeli orta saha Gökhan İnler ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

39 yaşındaki Gökhan İnler, Beşiktaş'a öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak. İnler, ihtiyaç duyulması halinde ise sahada futbolcu olarak görev alacak.

"Kulübümüz, futbol A takımımızın 2016-2017 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz."


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