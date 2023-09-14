Gaziantep FK Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.
Oğulcan Çağlayan'ın, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Uğur Tosun ve Mustafa Tosun'un katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Açıklamada, "Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yeni transferimiz Oğulcan Çağlayan, Başkanımız Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyelerimiz Uğur Tosun ve Mustafa Kara'nın da katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/CdnVHCjNE9— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 14, 2023