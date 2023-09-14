"Türk duvarı" başarıya doymuyor

Dünya voleybolunun zirvesine yerleşen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısında birçok isim ön plana çıktı.

Bunlardan biri olan Zehra Güneş, hem kulüp bazında hem de Ay-Yıldızlı forma altında gösterdiği performans ile bireysel ödülleri domine etti.

En iyi orta oyuncu

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Zehra Güneş, turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.

7 maçta forma giyen 24 yaşındaki voleybolcu, 21'i blok olmak üzere toplam 75 sayı üretti.

Genç yıldız, Milletler Ligi zaferimizde de adından söz ettirdi.

Kritik anlarda yaptığı bloklar ile rakiplerimizin direncini kıran Zehra Güneş, en iyi orta oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Milli oyuncu, ürettiği 99 sayının 45'ini bloklardan bulmuştu.

Bu sezon Vakıfbank ile de Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayan Zehra, turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçilmişti.

24 yaşındaki voleybolcu, sarı siyahlıların 2'inci olduğu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da aynı ödülü kazanmıştı.

Zehra Güneş, genç yaşına rağmen birçok kez kürsünün ilk basamağına çıkarak da önemli bir başarı elde etti.

24 yaşındaki orta oyuncu, A takım düzeyinde şu ana kadar 18 kupa sevinci yaşadı.