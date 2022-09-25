Fenerbahçe’de Miguel Crespo formu ile yine takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Geçen sezon transfer döneminin kapanmasına kısa süre takıma katılan Portekizli oyuncu, Vitor Pereira döneminde önce adaptasyon süreci yaşadı.

Sonrasında şans bulan 26 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal döneminde aldığı süreleri artırdı. Başarılı orta saha, bu sene de formayı bırakmayacağının mesajını verdi.

Avrupa'da da zirveye oynuyor

Yaz döneminde yaşadığı sakatlığın ardından hazırlık müsabakalarında ve ilk resmi maçlarda nispeten daha az süre alan Crespo, son haftalarda yine adından söz ettiriyor.

Portekizli oyuncu, sergilediği performansla Avrupa'da da zirveye oynuyor. Crespo, Avrupa'nın en değerli 10 liginde 90 dakika başına rakip sahada en fazla top kazanan orta saha konumunda.

Piyasa değeri 8 milyon euroya yükseldi

26 yaşındaki futbolcu, 4,24 ortalamasıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Geçen sezon başında yaklaşık bir buçuk milyon avro bedelle Fenerbahçe’ye imza atan orta saha oyuncusu, piyasa değerini 8 milyon euroya kadar yükseltti. Bu sezon sarı lacivertli formayla 9 maça çıkan Crespo, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.