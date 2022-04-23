Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Miguel Crespo ameliyat edildi
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonucunda ayağında kırık tespit edilen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ ayak 5. metatars kemiğinde kırık tespit edilen Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi ortopedi ve travmatoloji ekibi tarafından ameliyat edildi.
"Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2022
Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/vWvWEInL1n
Etiketler: Fenerbahçe
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