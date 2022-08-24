Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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