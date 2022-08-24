A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi.

A Grubu'nda ise ilk 3 sırada bulunan Letonya, Belçika ve Sırbistan adlarını ikinci tura yazdırdı.

12 takım Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milliler, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Puan durumu:

Takım O G M P

Yunanistan 4 3 1 7

Letonya 4 3 1 7

Türkiye 4 2 2 6

Belçika 4 2 2 6

Sırbistan 4 1 3 5

Büyük Britanya 4 1 3 5

Maç programı:

25 Ağustos: Letonya-Türkiye

28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

Aday kadro:

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.