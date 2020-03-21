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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.
Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol A Takımında yapılan rutin kontroller sonrasında, A Takımdan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlandığı belirtildi.
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetinin duruma müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, takımın detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, hastane taraması sonrasında detaylı bilgilendirmenin kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
Etiketler: son dakika fenerbahçe koronavirüsSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:07
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