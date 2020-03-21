Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol A Takımında yapılan rutin kontroller sonrasında, A Takımdan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlandığı belirtildi.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetinin duruma müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, takımın detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastane taraması sonrasında detaylı bilgilendirmenin kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.