Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor konuk olacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın zorlu mücadele öncesinde bazı oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Serdar Aziz, Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Bu futbolcularına dikkatli olmaları konusunda telkinde bulunan deneyimli teknik adamın, kendilerinden iki maçta da yararlanmak istediğini oyuncularına bildirdiği ifade edildi.

Vedat Muriç hücumda tek alternatif olarak gözükürken, Serdar Aziz de savunmanın vazgeçilmez oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Emre özellikle derbide lazım

Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu’na da özellikle Beşiktaş derbisinde ihtiyaç duyacağını düşünüyor.

Henüz Demir Grup Sivasspor maçının 11’ini netleştirmeyen Yanal’ın, kadro planlamasını iki maçı da düşünerek yapacağı belirtildi.

Bu arada cezası biten Dirar’ın yanı sıra aldığı süreyi iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu da zorlu deplasman öncesinde Ersun Yanal’ın elini güçlendiriyor.

Kaynak: TRT SPOR