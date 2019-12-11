UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. ve son hafta maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalyan ekibi İnter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Grubundan daha önce lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Barcelona'da Ansu Fati, tarihe geçti.

Takımının Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Bir önceki rekor ise, 1997 yılında Rosenborg'un evinde Olympiakos'u 5-1 yendiği maçta 17 yıl, 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti.

Maarten Vandevoordt, Devler Ligi'nde forma giyen en genç kaleci oldu

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu mücadelesinde ise İtalya ekibi Napoli, Belçika temsilcisi Genk'i 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu maçta Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Maarten Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu.

Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Kaynak: TRT SPOR, AA