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Spor
AA 04.06.2023 21:12

Fenerbahçe'de Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, son maçını kazanarak 77 puana ulaşan 3. sıradaki Beşiktaş ile aynı puanda kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Fenerbahçe'de Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı
[Fotograf: İHA]

Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi olma avantajıyla etkili başlayan sarı-kırmızılılar, baskılı oynadığı ilk bölümlerde ciddi pozisyonlara girerken, Fenerbahçe kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Baskısını ve pozisyon zenginliğini artıran Galatasaray, 28. dakikada öne geçtiği golü buldu. Orta sahada topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya aşırdığı topa koşu yapan Zaniolo, sol çaprazdan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Faul düdükleriyle sık sık duran oyunun ilk yarısında, 12. dakikada Valencia'ya faul yapan Galatasaraylı Nelsson ile 36. dakikada yedek kulübesinden bir pozisyona itiraz ederek saha kenarına koşan İrfan Can Kahveci sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Jorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.

Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Fenerbahçe 61. dakikada 10 kişi kaldı

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda Diego Rossi'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.

Sarı-lacivertlilerin ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda kontra atak yakalayan Galatasaray, 61. dakikada Zaniolo sağ çaprazdan kaleye yönelirken Peres tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğü çalarak Peres'i kırmızı kartla cezalandırdı.

Fenerbahçeli oyuncular bu sezon 7. maçında kırmızı kart cezasıyla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler daha önce ikişer kez Galatasaray ve Sivasspor, birer defa da Konyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gördükleri kırmızı kartlarla sahada 10 kişi kalmıştı.

Arda Güler, 65. dakikada yerini Emre Mor'a, Arao da 67. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Batshuayi'nin yerine Pedro, Valencia'nın yerine de King oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 71. dakikada kullanılan bir kornerden sonra Icardi'nin ayağından ikinci golünü buldu ve 2-0 öne geçti. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-kırmızılılar, 78. dakikada İtalyan yıldızı Zaniolo'nun ikinci golüyle 3-0'lık üstünlük yakaladı.

Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi ilk maçta olduğu gibi 3-0'lık skorla mağlup etti.

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