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Spor
AA 04.06.2023 20:20

Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 58. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı.

Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı
[Fotograf: AA]

Akyazı Belediyesince 14 kategoride gerçekleştirilen organizasyona katılan 37'si başpehlivan olmak üzere 500'den fazla güreşçi, sağanak nedeniyle çamurla kaplanan çim zeminde kıyasıya mücadele etti.

Akbalık Er Meydanı'ndaki final maçında Serdar Yıldırım ve Mustafa Arslan karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım, rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Güreş ağalığı ihalesini alan İbrahim Şahin'in de gelecek 2 yıl boyunca ağalığa devam edeceği bildirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kırkpınar'ın provası şeklinde yapmaya devam edeceğiz"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, gazetecilere, 1956 yılında başlatılan güreşlerin çeşitli nedenlerle 10 kez yapılamadığını anlattı.

Havaların yağışlı olmasına rağmen vatandaşların güreşlere yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Soykan, "Bundan sonra her sene geliştirerek Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'ni Türkiye'de Kırkpınar'ın provası şeklinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Güreşçilerin çamurlu zeminde mücadele etmelerinin etkinliğe farklı boyut kazandırdığını dile getiren Soykan, "Bu sene değişik, yağışlı ve güzel oldu." ifadesini kullandı.

Soykan, Şahin ve protokol üyeleri, daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

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