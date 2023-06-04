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Spor
AA 04.06.2023 19:35

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark sahilinde düzenlenen etkinlikte 44 sporcu mücadele etti.

Su jeti yarışları ve flyboard'larla yapılan akrobasi performansları, izleyenleri hayran bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Flyboard sporcuları, yaptıkları takla ve dönüşlerle adeta yer çekimine meydan okudu. Vatandaşlar, su üzerindeki ekstrem hareketleri ilgi ve heyecanla izledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar: 1 - Mine Demirbaşa, 2 - Ekatarina Borazan, 3 - Selçin Ata

Pro Stock1: 1 - Serdar Ata, 2 - Furkan Yılmaz, 3 - Enes Doğukan Akgün

Pro Stock2: 1 - Derin Sağun, 2 - Tayfun Borazan,3 - İlyas Şahin 

Gençler: 1 - Demir Ata, 2 - Mert Bozdağ

Drag: 1 - Hakan Akgün, 2 - Kaan Şanver, 3 - Nihat Baldemir

Open: 1 - Uğur Piro, 2 - Kahraman Aktaş, 3 - Kaan Şanver

Flyboard: 1 - Kahraman Aktaş, 2 - Doğukan Çelik, 3 - Uğur Piro

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