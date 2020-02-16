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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku
[Kaynak: DepoPhotos]
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ikinci yarı oyuna giren ve sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Emre Belözoğlu sakatlığından dolayı derbide forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Etiketler: emre belözoğlu Fenerbahçe derbiSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:30
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