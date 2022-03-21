Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildi.

Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2022