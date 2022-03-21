Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Attila Szalai şoku
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcusu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildi.
Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
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