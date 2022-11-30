Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, son A Milli Takım hazırlık maçları kadrosunda yer alan genç 10 numaranın, milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine MR görüntülemesi yapıldı.
MR sonucu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildi. Genç oyuncunun tedavi programı belirlendi ve rehabilitasyon süreci başladı.
Bilgilendirme | Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 30, 2022
Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır. pic.twitter.com/Hj8wVmJ7Vm
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