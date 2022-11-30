Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, son A Milli Takım hazırlık maçları kadrosunda yer alan genç 10 numaranın, milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine MR görüntülemesi yapıldı.

MR sonucu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildi. Genç oyuncunun tedavi programı belirlendi ve rehabilitasyon süreci başladı.