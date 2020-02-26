Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi
[Fotoğraf: İHA]
Süper Lig’in 24. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman 3’erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Etiketler: süper lig Fraport-TAV Antalyaspor FenerbahçeSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:28
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