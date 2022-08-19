Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı.
Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezayı onadı
Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasını da onadı.
Etiketler: Fenerbahçe TFF Trabzonspor
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