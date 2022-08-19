2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon euro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon euro kazandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon euro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.

Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon euro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon euro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.

Trabzonspor'da 18 maç forma giydi

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon yükseldiği A takımda 13 lig, 5 de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu, 1214 dakika boyuncu görev yaparken forma giydiği tek sezonda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı.

Futbola başlangıcı

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018'de Trabzonspor altyapısında forma giyerek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, ardından Trabzonspor 16 yaş altı takımına geçti.

22 Ocak 2019'da Trabzonspor 17 yaş altı takımına, 4 Ağustos 2020'de Trabzonspor 19 yaş altı takımında oynayan stoper oyuncusu, 11 Kasım 2020'de de Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ahmetcan Kaplan, 27 Eylül 2021 tarihinde geçen sezon ligin 7. haftasında Alanyaspor maçıyla ilk kez A takım formasını giydi.

Bordo-mavili futbolcu, 1 yıla yakın sürede Avrupa'nın önemli kulüplerinden Ajax'a transfer olmayı başardı.

Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, Ahmetcan Kaplan'a ait video görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.