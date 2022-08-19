Adı sık sık Türk kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor ile sorun yaşayan milli futbolcunun yeni durağı İtalya olabilir.

İtalyan basınındaki haberlerde Ünder'in, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'ya takas edilebileceği iddiası yer alıyor.

Marsilya, Ruslan Malinovskiy'i renklerine katmak istiyor. Fransız temliscisi Atalanta'ya, bu transfer karşılığında Cengiz Ünder'i önerdi.

İki kulüp henüz anlaşmaya yakın olmasa da, görüşmeler devam ediyor. Atalantalı Malinovskiy ile Premier Lig kulüpleri Tottenham ve Nottingham Forest da ilgileniyor.

