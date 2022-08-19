Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.
Siyah beyazlılar, takımdan ayrılarak Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın boşluğunu genç oyuncu ile doldurdu.
Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği 21 yaşındaki futbolcu için Sivas ekibine 1 milyon 400 bin euro bonservis ücreti verecek.
Orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen oyuncu, bu sezon 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa, 1 kez de UEFA Avrupa Ligi play off turunda forma giydi.
Kerem Atakan Kesgin, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.
Etiketler: Beşiktaş Sivasspor Transfer Haberleri
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