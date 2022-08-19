Siyah beyazlılar, takımdan ayrılarak Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın boşluğunu genç oyuncu ile doldurdu.

Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği 21 yaşındaki futbolcu için Sivas ekibine 1 milyon 400 bin euro bonservis ücreti verecek.

Orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen oyuncu, bu sezon 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa, 1 kez de UEFA Avrupa Ligi play off turunda forma giydi.

Kerem Atakan Kesgin, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.

