Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için kuralar İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Galatasaray-Juventus (İtalya)

Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)

Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Fenerbahçe'ye İngiliz rakip

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)