AA 22.01.2026 14:22

TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlardaki küfre karşı kampanya başlattı. Süper Lig ve 1. Lig'de sezonun geri kalan bölümünde takımlar maçlara "Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız" pankartıyla çıkacak.

TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik ruhu içinde oynanması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlarımız 'Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünlerimizi küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü birlikte güçlendirmek için tüm paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz." denildi.

