Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için en önemli aday Nenad Bjelica.

48 yaşındaki teknik adam ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Hırvat çalıştırıcıya 1+3 yıllık sözleşme önermişti.

Hem kulübün planları hem de bütçe ile ilgili görüşmeler devam ederken Fenerbahçe yönetiminin Bjelica'dan gelecek bir olumsuz habere karşın alternatifini Süper Lig'den belirlediği öğrenildi.

Erol Bulut'u listesine alan sarı lacivertliler, 45 yaşındaki teknik adamın takımı Aytemiz Alanyaspor'un ligde ve kupada potansiyel bir rakip olması sebebiyle hassas davranmaya dikkat ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Erol Bulut'un olası Fenerbahçe transferine yeşil ışık yakmasına rağmen, sarı lacivertliler bu konuda etik davranışın dışına çıkmayı düşünmüyor.

Henüz Bulut'a resmi teklif yapmayan Fenerbahçe, Bjelica ile birlikte 45 yaşındaki teknik adamı listesinin ilk iki sırasında tutuyor.