Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni stadyumla ilgili bir gelişmeyi paylaştı.

"Yeni stadyumun koltuk ve çim yapımı için gerekli olan 27 milyon liralık ödenek, valiliğimize gönderilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içerisinde stadyumu Hatayspor'a hazır hale getireceğiz. 53 yıllık özlem son bulacak. Süper Lig'deki ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız."