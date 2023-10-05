Fenerbahçe Spartak Trnava deplasmanında

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor..
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
9. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı dışında topu önünde bulan Kent'in ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.
İlk yarı, 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch (Almanya)
Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, King, Kent, Batshuayi.
Sarı kartlar: Dk. 23 Kosa, Dk. 30 Bernat (Spartak Trnava), Dk. 45+1 Batshuayi (Fenerbahçe)