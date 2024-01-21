Fenerbahçe Samsunspor'u ağırlıyor

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak girdi. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

21 puandaki Yılport Samsunspor, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamamasıyla ön plana çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 10 dış saha maçında 4 puan toplayabildi. Karadeniz ekibi, bu alanda İstanbulspor'un ardından en kötü 2'inci takım durumunda. Markus Gisdol'un öğrencileri, Kadıköy'de bu gidişata son vermeye çalışacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

Krunic, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Bosna Hersekli oyuncu, ilk lig maçını da Samsunspor karşısında oynayacak.

Fenerbahçe'de 6, Samsunspo'da 5 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Yılport Samsunspor'da ise kırmızı kart cezalısı Landry Dimata ile sakatlığı bulunan Gaetan Laura forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında yer alan Nanu, Olivier Ntcham ve Kingsley Schindler de Fenerbahçe'ye karşı görev yapamayacak.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic (İsmail), Fred, Syzmanski, İrfan Can (Cengiz), Tadic, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Satka, Soner, Taylan, Bennaser, Tait, Holse, Emre, Marius

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir