Fenerbahçe Rennes karşısında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetiyor.
Rennes, 5. dakikada Amine Gouiri ile 1-0 öne geçti. Martin Terrier 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Kazanırsa lider çıkacak
Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.
Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.
Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.
Stat: Ülker.
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan).
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro.
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri.
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