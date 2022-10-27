Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetiyor.

Rennes, 5. dakikada Amine Gouiri ile 1-0 öne geçti. Martin Terrier 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Kazanırsa lider çıkacak

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Stat: Ülker.

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro.

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri.