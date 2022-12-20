Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler bu başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü.

Fenerbahçe, 5. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u eleyerek son 16'ya kaldı. Sarı lacivertlilere turu geterin golleri, 31. dakikada Joshua King ile 34 ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi attı.

İstanbulspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Topalli kaydetti.

Kupaya 4. turdan dahil olan İstanbulspor, Etimesgut Belediyespor'u yenerek adını 5. tura yazdırmıştı. İstanbulspor kupaya 5. turda veda etti.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin Göztepe’den kiralık olarak transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, İstanbulspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir müsabakada sahada yer aldı.

Daha önce Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlık maçlarında forma bulan Eğribayat, resmi olarak ilk kez Türkiye Kupası maçında oynanan mücadeleye 11’de başladı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada soldan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Batshuayi’nin yerden sektirerek yaptığı vuruşta top direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine İrfan Can Kahveci geçti. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada Szalai kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - 31. dakikada Crespo’nun savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joshua King, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 1-0

GOL - 34. dakikada Szalai’nin uzun pasında defansın arkasına hareketlenen Joshua King, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Batshuayi’yi gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 2-0

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 54. dakikada Joshua King’in pasında topla buluşan Batshuayi, soldan ceza sahasına girip Oğuzhan Berber’i çalımladı ve çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

75. dakikada sağdan bindiren Rossi, ceza yayı üzerindeki Batshuayi’ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Ferdi’ye pasını aktardı. Genç oyuncunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

GOL - 90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi'nin uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Topalli, rakibinden önce davranarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe son 16'ya kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Rossi), Samuel (Dk. 85 Zajc), Crespo (Dk. 59 Mert Hakan Yandaş), Emre Mor (Dk. 46 Lincoln), King (Dk. 69 Valencia), Batshuayi.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (Dk. 68 Duhan Aksu), Ali Yaşar (Dk. 68 Duhaney), Mehremic (Dk. 68 Okan Erdogan), Rroca, Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Cajc), Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Sindri Guri), Ethemi, Topalli.

Goller: Dk. 31 King, Dk. 34 ve 54 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Topalli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Melih Kabasakal, Dk. 73 Rroca, Dk. 82 Okan Erdoğan (İstanbulspor)