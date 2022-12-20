Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe’yi ağırladı. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti.

Mücadele tek eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada Başakşehir, müsabakanın ilk yarısında bulduğu gollerle adını son 16'ya yazdırdı.

Başakşehir'e turu getiren golleri, 21. ve 24. dakikalarda Serdar Gürler ile 37. dakikada Okaka kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise İzzet Furkan 73. dakikada kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası’na 3. turdan başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu turda Karaköprü Belediyespor’la eşlemiş ve 2-0 eleyerek 4. tura yükselmişti. Göztepe, 4. turda da Bucaspor 1928'i yenerek adını 5. tura yazdırdımıştı.

Başakşehir ise kupaya 5. turda dahil oldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç’ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

[Fotoğraf: AA]

GOL - 24. dakikada kaleci Arda Özçimen’in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler’e de çarpan top ağlara gitti. 2-0

35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

GOL - 37. dakikada Başakşehir’in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi. 3-0

60. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

71. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Keny’den önce kaleci araya girip topu kontrol etti.

GOL - 73. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ali Akman'ın, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Atağın devamında ceza sahası içinde boşta kalan topun gelişine İzzet Furkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Lima, Serdar Gürler (Dk. 85 Patryk Szysz), Berkay Özcan, Biglia (Dk. 40 Nzaba), Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Chouiar (Dk. 46 Aleksic), Okaka (Dk. 46 Keny).

Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Gottwalt, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 74 Efe Can Saçıkara), Mesut Emre Kesik, Tijanic (Dk. 60 Yalçın Kayan), Tuğbey Akgün (Dk. 74 Yunus Emre Gedik), Atanga, Kvasina (Dk. 60 İzzet Furkan), Ali Akman.

Goller: Dk. 21 ve 24 Serdar Gürler, Dk. 37 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 73 İzzet Furkan (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 86 Atanga (Göztepe)