TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

"Derneğimizin aşağıda gündem maddeleri bulunan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısının, 06.01.2023 Cuma günü saat 16:00’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılmasına; ilk toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 13.01.2023 Cuma günü aynı adreste ve aynı saatte aşağıda verilen gündem maddeleri ile yasal çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir."

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Eskişehirspor, oynadığı 17 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 10 puan toplayarak son sırada yer alıyor.