Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Al Nassr Cristiano Ronaldo'yu bekliyor
[Fotograf: AA]
İspanyol Marca'nın haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 31 Aralık'tan önce imza atmasını bekliyor.
Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu.
Marca'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 31 Aralık'tan önce imza atmasını bekliyor.
Cristiano Ronaldo'nun şu anda Dubai'de transfer için beklediğine yer verilen haberde Al Nassr Kulübü'nün ise yıldız futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşmeyi 2023 yılı girmeden imzalamak istediği belirtildi.
Etiketler: Transfer Haberleri Cristiano Ronaldo
Son Haberler
- 18:30
- 18:30
- 18:21
- 18:28
- 18:05
Sıradaki Haber
Karşıyaka'ya stat müjdesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz