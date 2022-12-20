Antalyaspor tek golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek adını son 116'ya yazdırdı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Manisa Futbol Kulübü, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Mücadele tek eleme usulüne göre yapıldı. Antalyaspor'a turu getiren golü 77. dakikada penaltıdan Haji Wright kaydetti.
Kupaya serüvenine 4. turda katılan Antalyaspor Pendikspor'u yenerek 5. tura çıktı. Manisa FK ise Eynesil Belediyespor, 23 Elazığ'yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı.
KARŞILAŞMANIN ÖNMELİ ANLARI
7. dakikada kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kalan Selim Ilgaz'ın şutunda top üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
55. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Kudryashov'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
PENALTI - 75. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Wright'ın ceza sahasına girdiği sırada Ayberk Karapo'nun müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonda, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 77. dakikada penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Samet Karabatak'ın sağından topu ağlara gönderdi. 1-0
Karşılaşmayı tek golle kazanan Akdeniz ekibi adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil.
Fraport TAV Antalyaspor: Uysal, Floranus (Dk. 84 Bünyamin Balcı), Cemali Sertel, Kudryashov, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Ufuk Akyol), Fredy (Dk. 46 Adriano), Hakan Özmert (Dk. 61 Fernando), Wright, Gökdeniz Bayrakdar, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Gerxhaliu.
Manisa Futbol Kulübü: Samet Karabatak, Mert Kuyucu (Dk. 80 Batuhan Kör), Ayberk Karapo, Oktay Gürdal, Domgjoni, Kadir Kaan Yurdakul, Selim Ilgaz (Dk. 69 Diallo), Anıl Koç (Dk. 55 Çağrı Giritlioğlu), Stark (Dk. 70 Burak Altıparmak), Fırat Sarı (Dk. 80 Gakpa), Mehmet Uysal.
Sarı kart: Dk. 78 Karapo (Manisa FK)
Gol: Dk. 77 Wright (Antalyaspor)