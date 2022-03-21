Sarı lacivertli takım, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalmasına rağmen mücadelesiyle taraftarlarının gönlünü aldı. Fenerbahçe, ligde yenik duruma düştüğü 8 maçtan 4 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı.

Sarı lacivertliler, ilk geri dönüşünü 13. haftada Galatasaray deplasmanında gerçekleştirdi. Ezeli rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, Mesut Özil ve Crespo'nun golleriyle derbiyi 2-1 kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, 22. haftada Altay karşısında benzer bir senaryo yaşadı. İzmir temsilcisi, 1-0 öne geçmesine rağmen İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle 3 puanı alan taraf sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, 25. haftada GZT Giresunspor deplasmanında da önemli bir geri dönüşe daha imza attı. İkinci dakikada 1-0 mağlup duruma düşen sarı lacivertliler, Valencia ve Pelkas'ın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, son geri dönüşünü Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında gerçekleştirdi. 35. dakikada geriye düşen sarı lacivertli ekip, Kim Mim Jae ve Pelkas'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, geriye düştüğü 4 maçtan da 1 puan çıkardı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve Göztepe karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

12. haftadaki Yukatel Kayserispor maçının 84. dakikasına 2-0 geride giren Fenerbahçe, Zajc ve Mesut Özil ile skoru 2-2'ye getirdi.

53 puanlı Fenerbahçe, böylece bu sezon topladığı puanların yüzde 30'unu geri dönüşe imza attığı bu 8 maçtan elde etti.