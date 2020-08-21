Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Nurizade Ziya Songülen'i andı
Fenerbahçe Kulübü, ilk başkanları Nurizade Ziya Songülen'i vefat yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucularından, ilk başkanımız Nurizade Ziya Songülen'i vefat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüzün kurucularından, ilk Başkanımız Nurizade Ziya Songülen’i vefat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/oW7jTnQzan— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
Etiketler: Fenerbahçe Nurizade Ziya SongülenSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 15:10
Son Haberler
- 16:34
- 16:36
- 16:23
- 16:01
- 15:53
Sıradaki Haber
Rusya Bisiklet Milli Takımı, yüksek irtifa kampı için Erciyes'e geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz